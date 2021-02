Die Aktie des Videospielhändlers GameStop ist nach einer turbulenten Handelssitzung am Dienstag mit einem Minus von 60 Prozent aus dem Handel gegangen. Erstmals seit einer Woche notiert der Kurs unter 100 Dollar. Seit dem Hoch hat das Unternehmen damit rund 27 Milliarden an Wert verloren. In den Reddit-Boards kursieren die Durchhalteparolen, doch weitere Verluste drohen.In den Online-Boards wird weiter dazu aufgerufen, die Aktie zu halten oder zu kaufen. "Doch es fühlt sich nicht nach einer "Buy-and-Hold-Situation ...

