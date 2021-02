Der Einsatz des Unternehmens für die Lösung der einzigartigen Netzwerkherausforderungen im Gesundheitswesen und der Fokus auf hohe Kundenzufriedenheit positionieren Medigate als Vorreiter im Markt

Medigate, ein auf das Gesundheitswesen ausgerichtetes Unternehmen für Gerätesicherheit und Asset-Management, gab heute bekannt, dass es im KLAS Software Services Report zum "2021 Best in KLAS" für IoT-Sicherheit im Gesundheitswesen gewählt wurde. Medigate wurde aufgrund seiner Ausrichtung auf Technologien für das Gesundheitswesen, seiner Reaktionsfähigkeit und seiner engen Kundenbeziehungen als bester Anbieter ausgezeichnet.

Der jährliche KLAS-Report bewertet die Gesamtleistung jedes Produkts und jeder Dienstleistung und benotet dann die Kundenerfahrung anhand der folgenden Aspekte: Kultur, Loyalität, Betriebsabläufe, Produkt, Beziehung und Wert. Medigate erhielt den Titel "Best in KLAS" für seine herausragenden Bestrebungen, Organisationen des Gesundheitswesens in ihrem Bemühen um eine hochwertige Patientenversorgung zu unterstützen. Die "Best in KLAS"-Auszeichnung wird nur an einen Anbieter pro Kategorie vergeben.

Adam Gale, Präsident von KLAS, berichtet: "Jedes Jahr nehmen sich Tausende von medizinischen Fachkräften auf der ganzen Welt die Zeit, ihre Meinung mit KLAS zu teilen. Sie wissen, dass das Mitteilen ihrer Sichtweise den Anbietern hilft, sich zu verbessern und ihren Kollegen hilft, bessere Entscheidungen zu treffen. Diese Gespräche erinnern mich ständig daran, wie notwendig eine präzise, ehrliche und unparteiische Berichterstattung in der Gesundheitsbranche ist. Der "Best in KLAS"-Report und die darin enthaltenen Auszeichnungen setzen den Exzellenzstandard für Software- und Dienstleistungsfirmen. Anbieter, die den Titel "Best in KLAS" gewinnen, sollten das feiern und daran denken, dass Versorger nun nur noch die besten Produkte und Dienstleistungen akzeptieren. Die Auszeichnung "Best in KLAS" dient als Signal an Versorger und Kostenträger, dass sie von den ausgezeichneten Anbietern Spitzenleistungen erwarten sollten."

Medigates tiefes Verständnis der individuellen medizinischen Arbeitsabläufe und Kommunikationsprotokolle im IoT des Gesundheitswesens liefert den klinischen Sicherheitskontext, den Cybersicherheitsspezialisten im Gesundheitswesen benötigen, um die Angriffsflächen wirkungsvoll zu reduzieren. Die Lösung von Medigate zeichnet sich durch ein einzigartiges Maß an Visibilität und Einblick aus. Sie ermöglicht die automatische Erkennung aller vernetzten Geräte in klinischen Netzwerken, um ernsthafte Bedrohungen in Echtzeit zu erkennen, Angriffe zu verhindern und klinisch orientierte Richtlinien zum Schutz der Patientensicherheit und Privatsphäre umzusetzen. Die einzigartigen Identifikationsmöglichkeiten der Plattform erweitern ihren Nutzen über die Sicherheit hinaus und versorgen die gesamte Organisation mit den Daten, die sie benötigt, um die Patientenversorgung zu verbessern, Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern.

Eine Gesundheitseinrichtung, die für den Bericht mit den KLAS-Analysten sprach, sagte: "Als wir sahen, was Medigate mit seiner Nachbetreuung, seinem technischen Support und seinem allgemeinen Engagement leisten kann, konnten wir uns für keinen anderen entscheiden. Mit der Art und Weise, wie das Produkt aufgebaut ist und wie der Anbieter die Dinge handhabt, haben sie alles im Griff. Was auch immer der Anbieter mit seinem Businessplan macht, ist unglaublich effektiv. Das Geschäftsmodell, das der Anbieter hat, ist wirklich gut."

Jonathan Langer, CEO von Medigate, sagte: "Da diese Auszeichnung direkt auf den Erkenntnissen von medizinischen Fachkräften basiert, ist sie ein Beleg dafür, wie Medigate seine Mission erfüllt, Organisationen im Gesundheitswesen dabei zu unterstützen, bessere Sicherheits- und Asset-Management-Entscheidungen zu treffen, um Risiken zu reduzieren und bessere Patientenergebnisse zu erzielen. Wir werden unsere Plattform weiterhin in Zusammenarbeit mit der Industrie weiterentwickeln, um sicherzustellen, dass sie ihre aktuellen und zukünftigen Anforderungen erfüllt."

Über KLAS

KLAS ist ein datengetriebenes Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Gesundheitsversorgung weltweit zu verbessern. Dazu werden die Meinungen von Versorgern und Kostenträgern eingeholt und berücksichtigt. In Zusammenarbeit mit Tausenden von medizinischen Fachkräften sammelt KLAS Erkenntnisse über Software, Dienstleistungen und medizinische Geräte, um Berichte, Trenddaten und statistische Übersichten bereitzustellen. KLAS-Daten sind präzise, ehrlich und unparteiisch. Die Forschungen spiegeln direkt die Meinung von medizinischen Fachkräften wider und wirken als Katalysator für die Verbesserung der Anbieterleistung. Um mehr über KLAS und die Erkenntnisse, die wir liefern, zu erfahren, besuchen Sie KLASresearch.com

Über Medigate

Medigate ist die branchenweit erste und führende Plattform für die Sicherheit und das Asset Management von medizinischen Geräten und ermöglicht es Versorgern, eine sichere, vernetzte Gesundheitsversorgung bereitzustellen. Medigate vereint das Wissen und das Verständnis für medizinische Arbeitsabläufe sowie für Geräteidentität und -protokolle mit der Realität der heutigen Cybersicherheitsbedrohungen. Mit Medigate können Krankenhausnetzwerke alle medizinischen Geräte in ihrem Netzwerk sicher betreiben und die Versorgung von Patienten mit bestehenden und neuen Geräten unter Gewährleistung von Datenschutz und Sicherheit ermöglichen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210202006254/de/

Contacts:

Kathryn Ghita

LEWIS

+1 781 418 2421

medigate@teamlewis.com