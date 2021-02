Die freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5) will der Hauptversammlung vorschlagen, eine Dividende von 1,50 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2020 auszuschütten. Zusätzlich soll eine Sonderdividende von 0,15 Euro je Aktie ausgeschüttet werden. In Summe würde damit ein Betrag von 1,65 Euro je Aktie an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Im Vorjahr hatte der im MDAX notierte Konzern aufgrund den noch nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...