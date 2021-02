DJ Union bleibt in Umfrage weit vorn

KÖLN/BERLIN (Dow Jones)--Trotz der teilweise heftigen Kritik an Bundeskanzlerin Angela Merkel und Gesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) wegen der Corona-Impfkampagne sind die hohen Zustimmungswerte für CDU und CSU in einer neuen Umfrage unverändert geblieben. Im aktuellen RTL/ntv-Trendbarometer erreicht die Union weiterhin 37 Prozent. Grüne und Linke gewinnen je einen Prozentpunkt auf 19 Prozent und 8 Prozent. Die SPD bleibt bei 15 Prozent, und AfD und FDP, die die Impfpolitik am heftigsten kritisieren, verlieren je einen Prozentpunkt auf 8 und 6 Prozent.

Rechnerisch könnte die Union demnach zusammen mit den Grünen oder mit der SPD eine Regierung bilden. Nicht regierungsfähig wären Schwarz-Gelb sowie Grün-Rot-Rot. Könnten die Bürger den Kanzler direkt wählen, würden sich weiterhin 37 Prozent für Markus Söder entscheiden. 18 Prozent würden wie in der Vorwoche für den Grünen-Chef Robert Habeck und 14 Prozent für den SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (minus 1 Prozentpunkt) votieren. Würde Armin Laschet für die Union antreten, würden 28 Prozent für ihn, 19 Prozent für Habeck und 17 Prozent für Scholz votieren.

