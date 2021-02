Henkel Adhesive Technologies, ein führender Anbieter von hochwirksamen Lösungen bei Klebstoffen, Dichtstoffen und Funktionsbeschichtungen, ist der globalen Vereinigung für eine Kreislaufwirtschaft bei Etiketten (consortium toward Circular Economy for Labels - CELAB) beigetreten. CELAB hat sich das Ziel gesetzt, die Nachhaltigkeit von Selbstklebeetiketten zu verbessern. In der Vereinigung arbeiten Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zusammen, um einheitliche Lösungen für die großen Unterschiede bei Produktionsprozessen und Recyclingkapazitäten in verschiedenen Märkten voranzutreiben. ...

