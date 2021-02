Die Gerüchte rund um ein autonomes E-Auto von Apple reißen nicht ab, im Gegenteil: Sie werden immer konkreter. Am Mittwoch meldet die südkoreanische Zeitung DongA Ilbo neue, aber unbestätigte Details über eine Kooperation mit der Hyundai-Tochter Kia. Laut dem Medienbericht könnten Apple und Kia ihre Kooperation bereits am 17. Februar besiegeln. Ab 2024 sollen in einem Kia-Werk im US-Bundesstaat Georgia dann jährlich 100.000 Apple-Fahrzeuge produziert werden. Zudem werde Apple im Rahmen der Partnerschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...