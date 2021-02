Am deutschen Aktienmarkt dürfte der gute Lauf in dieser Woche auch am Mittwoch weitergehen. Etwa eine halbe Stunde vor Xetra-Handelsstart wird der DAX +1,56% bei 13.920 Punkten gesehen, was einem Plus von 0,6 Prozent entspricht. Mit dem dritten Gewinntag in Folge würde der Leitindex nach einer düsteren Vorwoche den nächsten Schritt "zurück" zu den 14.000 Punkten machen.An den vergangenen beiden Tagen ...

