NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens nach vollständigen Zahlen zum ersten Geschäftsquartal sowie einer Anhebung der Jahresziele auf "Overweight" mit einem Kursziel von 137 Euro belassen. Der Technologiekonzern habe zum Jahresauftakt dank des außerordentlichen Wachstums in China, das auf diesem Niveau allerdings nicht anhalten sollte, einen hohen Barmittelzufluss erzielt, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Anhebung des Jahresziels für das Nettoergebnis falle deutlicher aus, als er und die meisten Investoren nach der Veröffentlichung der Eckdaten erwartet hätten./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2021 / 07:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2021 / 07:04 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007236101

