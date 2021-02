Im Vergleich zu klassisch CAN bietet CAN FD die Möglichkeit, innerhalb eines CAN Datentelegramms, bis zu 64 Byte an Nutzdaten, zu übertragen. Um die durch die Übertragung entstehenden Latenzzeiten so gering wie möglich zu halten, erlaubt CAN FD, den Datenteil des Datentelegramms, mit einer erhöhten Übertragungsgeschwindigkeit zu kommunizieren. Da viele Attribute des klassischen CAN, auch für CAN FD gelten, können Anwender des klassischen CANs, große Teile des bereits für klassisch CAN aufgebauten Wissens im CAN FD Umfeld wiederverwenden. Etablierte CAN-Netzwerktopologien beibehalten Insbesondere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...