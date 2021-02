DGAP-News: Donner & Reuschel AG, D&R Vermögensverwalter HUB / Schlagwort(e): Fonds/Sonstiges

HAPPY BIRTHDAY GRIDL ASSET MANAGEMENT GMBH - 3 JAHRE GRIDL GLOBAL MACRO UI



03.02.2021 / 09:36

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Der D&R Vermögensverwalter HUB betreut unabhängige Vermögensverwalter sowohl auf der strategischen als auch auf der operativen Seite. Diese Spezialisten setzen ihre innovativen Anlagestrategien vielfach in eigenen Private Label Fonds um, für die Donner & Reuschel die Verwahrstellenfunktion ausübt. In diesem Zusammenhang informiert der D&R Vermögensverwalter HUB über ein aktuelles Interview mit dem Kooperationspartner Gridl Asset Management GmbH, München.

Viele träumen davon, einige wagen ihn und wenige schaffen ihn: Den erfolgreichen Sprung in die Selbständigkeit!



Das Ehepaar Gridl gehört zu den Erfolgreichen. Vor drei Jahren wagten Marion und Manfred Gridl den Sprung und gründeten die Gridl Asset Management GmbH. Kurz danach legten sie mit der Auflage des Mischfonds Gridl Global Macro UI den Grundstein ihrer erfolgreichen Vermögensverwaltung.



Morningstar bestätigt mit 4 und 5 Sternen - je nach Anteilsklasse - die qualitativ hochwertige Managementleistung.



Lesen Sie in unserem Interview mehr über die Gridls, ihren Werdegang und natürlich auch einiges über ihre ausgezeichnete Anlagelösung!



Herzliche Grüße



Ihr Team vom D&R Vermögensverwalter HUB

03.02.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de