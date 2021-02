Der Batterieproduzent legte in den vergangenen Wochen eine beeindruckende Kursrallye auf's Parkett. In der Spitze kletterte die Aktie innerhalb weniger Handelstage bis auf 181,30 Euro. Ebenso kräftig ging es in den letzten Börsensitzungen aber auch wieder nach unten. So erreichte die Notierung gestern im Tief 133,20 Euro, ehe VARTA wieder nach oben drehen konnte. Am heutigen Mittwoch steht das Wertpapier leicht fester bei aktuell 137,60 Euro. Die Chancen einer Kursstabilisierung / Bodenbildung ...

