Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh gegenüber dem US-Dollar kaum bewegt. Gegen 9.00 Uhr wurde er mit 1,2040 Dollar gehandelt. Am Vorabend hatte die Gemeinschaftswährung in New York mit 1,2022 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte ihren Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,2044 Dollar festgesetzt.Am Vormittag war der Euro zeitweise unter 1,2010 Dollar und damit auf ...

