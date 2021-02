Original-Research: Lomiko Metals Inc. - von hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt)

Einstufung von hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) zu Lomiko Metals Inc.

Unternehmen: Lomiko Metals Inc.

ISIN: CA54163Q409



Anlass der Studie: Erstanalyse / Research Report

Letzte Ratingänderung:

Analyst:



Research Studie (Initial Coverage) zu Lomiko Metals Inc.: EV- und Batteriemetallprofiteur in den Startlöchern



Das kanadische Explorationsunternehmen Lomiko Metals Inc. (TSX-V: LMR, FSE: DH8C, WKN: A2DJKB; ISIN: CA54163Q409) besitzt ein vielversprechendes Graphitprojekt in Kanada, für das derzeit eine Ressourcenerhöhung und vorläufige Wirtschaftlichkeitsschätzung angestrebt werden.

INVESTMENTANSATZ



Neben Lithium, Nickel oder Cobalt wird insbesondere der Bedarf an Graphit durch die steigende Bedeutung der Elektromobilität oder von neuartigen Energiespeichersystemen in den nächsten Jahren weiter steigen. Für das laufende Jahrzehnt werden jährlich zweistellige Wachstumsraten prognostiziert. Lomiko Metals verfügt im kanadischen Quebec über das aussichtsreiche Flockengraphit-Projekt La Loutre mit bereits vorhandener NI 43-101 konformer Ressourcenschätzung. Derzeit plant das erfahrene Management des Unternehmens in ihrem Primärprojekt die Erweiterung der Ressource sowie anschließend die Erstellung einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsschätzung (PEA), um das Projektpotential noch deutlicher zu steigern. Zudem bestehen Beteiligungen an Technologieunternehmen. Spekulativ eingestellte Anleger können Einstiegschancen in die Aktie unter Berücksichtigung einer gewissen Haltedauer nutzen, um vom sich abzeichnenden E-Mobilitätsboom profitieren zu können. Die Ziele von Lomiko Metals sind neben der Produktion von Graphit auch die von hochwertigem Kugelgraphit und graphitbasierten Anodenmaterialien.



Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses lesen Sie bitte unseren Disclaimer: https:// www.miningscout.de/disclaimer-agb/



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22063.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden www.miningscout.de.



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

