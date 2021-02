Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Der ETF-Anbieter VanEck hat eine neue Kooperation mit comdirect, einer Marke der Commerzbank AG gestartet, so VanEck in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Deren Kunden können kostengünstig in 23 verschiedene ETFs von VanEck investieren. Das Transaktionsentgelt für ETFs entfällt bei Erwerb im Rahmen eines Sparplans gänzlich (Angebot freibleibend). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...