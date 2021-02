Guten Morgen, der DAX konnte am Vortag mit einem Gap-up in den Handel starten und dann im weiteren Kursverlauf weiter ansteigen. Der DAX ging bei 13.835 Punkten direkt an der oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals aus dem Handel. Das Eröffnungsgap vom Vortag bei 13.648 Punkten ist weiter offen, ebenso wie das heutige Eröffnungsgap bei 13.844 Punkten. Beide Gaps könnten als erste Anlaufmarken bei einer neuen Korrektur ...

