03.02.2021 - Der international aufgestellte Automobilzulieferer HELLA GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A13SX22) beabsichtigt den Verkauf seiner 50-Prozent Beteiligung am südkoreanischen Gemeinschaftsunternehmen Mando HELLA Electronics (MHE) an Mando. Einen entsprechenden Vertrag haben die beiden Partner nun unterzeichnet. Das Closing der Transaktion mit einem Preis von rund 60 Millionen Euro wird voraussichtlich im ersten Kalenderquartal 2021 erfolgen. Mit der Veräußerung der Joint Venture Anteile setzt Licht- und Elektronikexperte HELLA sein aktives Portfoliomanagement fort. "Wir haben in den letzten ...

