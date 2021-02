Die Bank of Japan (BoJ) wird nicht zögern, die Geldpolitik weiter zu lockern, wenn es nötig ist, sagte der stellvertretende Gouverneur der Zentralbank, Masazumi Wakatabe, am Mittwoch in einer geplanten Rede. Zusätzliche Kommentare Wir werden die Auswirkungen der YCC-Lockerung auf die Wirtschaft und das VPI untersuchen. Es besteht keine Notwendigkeit, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...