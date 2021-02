Morrow Sodali, ein führender Anbieter von strategischen Beratungs- und Aktionärsdienstleistungen, freut sich, die Übernahme von Nestor Advisors bekannt zu geben, einer in London ansässigen Beratungsfirma, die sich auf Corporate Governance und Organisationsdesign spezialisiert hat.

Der Zusammenschluss von Morrow Sodali und Nestor Advisors bietet dem globalen Kundenstamm der Firma ein umfassendes Portfolio an Beratungsservices in den Bereichen Corporate Governance, ESG, Nachhaltigkeit und Stakeholder Engagement. Die Unternehmen werden weiterhin unter ihren jeweiligen Namen firmieren, wobei Nestor Advisors zukünftig als Morrow Sodali Unternehmen auftritt.

Alvise Recchi, CEO von Morrow Sodali, erklärte: "Wir freuen uns über die Möglichkeit, unser Geschäftsfeld im Verbund mit Nestor Advisors zu erweitern. Indem wir ein so erfahrenes Team zu Morrow Sodali holen, können wir Unternehmen, ihren Vorständen und Development Finance Institutions ein Full-Service-Paket anbieten, das den komplexen Anforderungen der heutigen globalen Finanzmärkte gerecht wird."

Giulio Pediconi, Advisor des Executive Committee, ergänzte: "Dieser Unternehmenszusammenschluss passt zum strategischen Ziel von Morrow Sodali, der weltweit bevorzugte Berater für Investorenfragen zu werden. Durch die Integration von interner Governance mit der externen Investorenperspektive bieten wir unseren Kunden zusätzliche Einblicke, Ratschläge und Werkzeuge, um ihre Governance-Praktiken zu stärken, Prioritäten für die Entscheidungsfindung zu setzen und die Erwartungen der Investoren effektiv anzusprechen und zu steuern."

Nestor Advisors wurde 2003 von Stilpon Nestor gegründet und unterhält ein umfangreiches Netzwerk an Corporate-Governance-Kunden und Beziehungen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika sowie in Lateinamerika und Asien. Die Firma arbeitet mit Vorständen und leitenden Managementteams von Unternehmen, Finanzinstituten, gemeinnützigen Organisationen und politischen Entscheidungsträgern zusammen, um die Entscheidungsfindung, Organisationsstrukturen, Kontrollmechanismen und Anreize zu verbessern.

Stilpon Nestor, Gründer und Geschäftsführer von Nestor Advisors, kommentierte: "Nach 18 Jahren im Dienste einer besseren Corporate Governance bin ich sehr erfreut, an den ersten engagierten Maßnahmen zur globalen Governance-Integration mitzuarbeiten, die das gesamte Unternehmensspektrum abdecken, von den Beziehungen zu Aktionären/Stakeholdern bis hin zur Effektivität des Vorstands und einem hervorragenden Kontrollumfeld. Der einzigartige Umfang unseres Vorhabens wird einen wichtigen Beitrag zum Mainstreaming von ESG bei den weltweit führenden Organisationen leisten." Im Zuge der Akquisition wird Stilpon zum Executive Chairman von Nestor Advisors und auch die Arbeit von Morrow Sodali in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika beaufsichtigen. David Risser wird weiterhin als Geschäftsführer von Nestor Advisors tätig sein.

ÜBER MORROW SODALI

Morrow Sodali ist als ein führendes globales Beratungsunternehmen auf Governance- und Investorenkommunikation weltweit spezialisiert. Morrow Sodali bietet gelisteten Unternehmen und deren Aufsichtsräten strategische Beratung sowie Dienstleistungen in den Bereichen Corporate Governance, Analysen der Aktionärsstruktur, Investorendialog und -kommunikation, Proxy Solicitation, Shareholder Activsm und M&A.

Mit seinen Hauptgeschäftsstellen in New York und London sowie lokalen Büros und Partnern in elf Ländern betreut Morrow Sodali in 40 Ländern mehr als 700 Unternehmenskunden, zu denen auch viele der größten multinationalen Konzerne gehören. Zu den Kunden zählen neben börsennotierten und privaten Unternehmen auch Investmentfonds, ETFs, Börsen und Mitgliedsverbände.

Weitere Informationen über Morrow Sodali finden Sie auf www.morrowsodali.com

ÜBER NESTOR ADVISORS

Nestor Advisors ist eine in London ansässige Beratungsfirma, die sich auf Corporate Governance und Organisationsdesign spezialisiert hat. Seit 2003 arbeitet die Firma mit Vorständen und Führungskräften von Finanzinstituten, Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen zusammen, um Entscheidungsfindung, Organisationsstrukturen, Kontrollen und Anreize zu verbessern.

Die Services von Nestor Advisors decken ein breites Spektrum ab: von ganzheitlichen Bewertungen, die zu einer signifikanten Neugestaltung des Governance-Systems des Unternehmens führen, bis hin zu Board-Reviews, Group-Governance, Training oder Support in diskreten Bereichen des Corporate-Governance-Rahmens wie z. B. Vorstandsausschüsse, Risikomanagement sowie die Entwicklung spezifischer Richtlinien und Kontrollmechanismen. Unabhängig vom Umfang sind die Dienstleistungen stets präzise auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten.

Weitere Informationen über Nestor Advisors finden Sie auf www.nestoradvisors.com

