DJ Vodafone wächst in 3Q wieder bei Service-Umsätzen

Von Adria Calatayud

LONDON (Dow Jones)--Vodafone hat im dritten Geschäftsquartal wieder leichtes organisches Wachstum bei den Service-Umsätzen verzeichnet, nach zwei Quartalen mit Rückgängen. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der britische Telekommunikationskonzern. Die Service-Umsätze - eine viel beachtete Kennzahl, die den Verkauf von Telekommunikationsdienstleistungen misst - sind im Quartal per Ende Dezember organisch um 0,4 Prozent gestiegen. In Europa ergab sich ein Rückgang von 1,1 Prozent, der durch Zuwächse in anderen Märkten mehr als ausgeglichen wurde. In Deutschland, Vodafones größtem Markt, stieg der Umsatz 1,0 Prozent.

Insgesamt belief sich der Umsatz im Quartal auf 11,20 Milliarden Euro, ein Rückgang von 4,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für das Geschäftsjahr per Ende März erwartet Vodafone weiterhin einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zwischen 14,4 und 14,6 Milliarden Euro. Der freie Cashflow soll mindestens 5 Milliarden Euro betragen, bereinigt um Spektrum- und Restrukturierungskosten. Der geplante Börsengang seines europäischen Telekom-Turm-Unternehmens, Vantage Towers, sei auf Kurs für Anfang 2021, teilte Vodafone mit.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2021 04:17 ET (09:17 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.