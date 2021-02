Die Wiener Börse hat am Mittwochvormittag zugelegt. Der heimische Leitindex ATX stieg um 0,72 Prozent auf 2.980,16 Punkte. Angetrieben wurde der Index vor allem von den Gewinnen der Bankwerte. So fanden sich Aktien der BAWAG (plus 2,87 Prozent) und der Erste Group (plus 2,29 Prozent) an der Spitze im prime market. Gut gesucht waren auch Raiffeisen Bank International (plus 1,38 Prozent).Lenzing stiegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...