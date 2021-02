DJ Schweizer Unternehmer oft überfordert mit Mitarbeiterführung - denn Führen will gelernt sein - Züricher Lebensberater Johannes Trüstedt hilft bei Motivation und Konfliktbewältigung

Zürich (pts010/03.02.2021/10:20) - Kein Leben findet ohne eine Beziehung statt. Jede Beziehung ist einzigartig und sie hinterlässt Spuren, auch wenn sie nur kurze Zeit andauert. Umso mehr, wenn es um Beziehungen zwischen Mitarbeitern, Vorgesetzen und Chefs in Unternehmen geht. Hier kommt es immer wieder zu gravierenden Konflikten, aber auch zu mangelnder Motivationsfähigkeit und natürlich auch zu Mobbing oder Kompetenzstreitigkeiten. All das kann in speziell auf die Unternehmenssituation konzipierten systemischen Strukturaufstellungen gelöst werden.

Der Züricher Lebensberater Johannes Trüstedt ist darauf spezialisiert und erklärt: "Bei der Krisenbewältigung brauchen wir als Erstes den Mut, uns auf die eigenen Beine zu stellen. Egal, ob als Chef oder als Angestellter eines Betriebes. Nur wenn alle Ebenen und alle Persönlichkeiten gut miteinander im Einklang stehen, kann auch das Unternehmen Erfolg haben. Daher braucht es Mut, die Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Dafür sind ein systemisches Coaching oder Systemische Strukturaufstellungen eine hilfreiche Unterstützung."

Nähere Informationen über Inhalte und Ablauf unter: https://www.truestedt.com

Alles Leben ist Beziehung - Systemische Strukturaufstellungen sorgen für klare Lösungsansätze

Der Züricher Johannes Trüstedt nähert sich Mitarbeiter- oder Motivationsproblemen in Unternehmen mithilfe der Systemischen Strukturaufstellung. Es kann auch als Hilfe bei Mobbing angewandt werden, um Klarheit über das Miteinander von Mitarbeitergruppen und Teams zu bringen, da die Zusammenarbeit von Mitarbeitern in Unternehmen oft konfliktgeladen sind. Aufstellungen für Systemische Unternehmens-Strukturaufstellungen können jederzeit vereinbart werden.

Kommende Abende zum Kennenlernen von Systemischer Strukturaufstellung in Zürich:

1. Offener Abend mit Systemischen Strukturaufstellungen am 22.2.2021 Zürich, Montag, 22. Februar 2021, 19 bis ca. 22 Uhr

2. Offener Abend mit Systemischen Strukturaufstellungen am 10.3.2021 Zürich, Mittwoch, 10. März 2021, 19 bis ca. 22 Uhr

3. Offener Abend mit Systemischen Strukturaufstellungen am 12.4.2021 Zürich, Montag, 12. April 2021, 19 bis ca. 22 Uhr

Wer Interesse an Coachings zum Umgang mit Mitarbeitern und den Problemen auf diesem Gebiet hat, kann sich direkt bei Johannes Trüstedt in Zürich per E-Mail oder SMS melden.

Leben - Natur - Raum Johannes Trüstedt Systemische Strukturaufstellungen - Erlebnispädagogik - Lebensraumberatung Mobiltel. CH: 076 784 76 82 E-Mail: johannes@truestedt.com Web: https://www.leben-natur-raum.com

Aussender: Johannes Trüstedt: Leben - Natur - Raum Ansprechpartner: Johannes Trüstedt Tel.: +41 76 784 76 82 E-Mail: johannes@truestedt.com Website: www.truestedt.com

