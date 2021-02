Schwalbach (ots) - Autsch! Knapp 34% aller Menschen weltweit leiden unter schmerzempfindlichen Zähnen, auch "Hypersensibilität" genannt (1). Das heißt, rund ein Drittel von uns kennt den blitzartigen Schmerz, der durch den Zahn schießt, wenn wir etwas Kaltes oder Heißes zu uns nehmen. Hypersensibilität begleitet viele Menschen im Alltag und kann uns daran hindern, geliebte Getränke oder Speisen genießen zu können.In Vorbereitung auf den weltweiten "Tag der Zahnschmerzen", der jedes Jahr auf den 9. Februar fällt, wirft Oral-B einen Blick auf die Ursache für Hypersensibilität und stellt dabei als einziger Hersteller eine holistische Produktreihe vor, die eine vollumfängliche und nachhaltige Lösung dafür bietet.Was verursacht schmerzempfindliche Zähne?Die innere Schicht eines Zahnes, das sogenannte Dentin, enthält mikroskopisch kleine Kanäle, die von der Außenseite des Zahnes bis zum Nerv führen. "Entzündungen des Zahnfleisches können einen Zahnfleischrückgang hervorrufen, der die Dentinkanäle freilegt," so Daniel P. Grotzer, Professional und Academic Relations Manager bei Procter & Gamble und Oral-B Zahnarzt. Beim Genuss von heißen oder kalten, aber auch säure- oder zuckerhaltigen Speisen und Getränken werden die Nervenfasern im Inneren der kleinen Kanälchen und des Zahns stimuliert. "Das verursacht den blitzartigen Schmerz, den viele von uns nur zu gut kennen" so Grotzer.Dank jahrelanger Forschung und Entwicklung wissen Experten am Oral-B Forschungsinstitut in Kronberg ganz genau, was schmerzempfindliche Zähne brauchen. So bietet Oral-B ein einzigartiges Trio gegen Schmerzempfindlichkeit an - bestehend aus einer speziell entwickelten elektrischen Zahnbürste, sanften Aufsteckbürsten und einer Zahncreme, die Schmerzen sofort lindert - um Hypersensibilität den endgültigen Kampf anzusagen.Das einzigartige Trio gegen Schmerzempfindlichkeit- Die Oral-B Smart Sensitive elektrische Zahnbürste: Ermöglicht durch das spezielle Sensitiv-Modus und die visuelle Andruckkontrolle eine sehr sanfte Reinigung mit Zahnfleischschutz- Die Oral-B Sensitive Clean Aufsteckbürste: Ihre ultradünnen Borsten bieten eine sanfte und gründliche Reinigung der Zähne- Oral-B Sensitivität und Zahnfleisch Balsam Zahncreme: Ihre AktivBalsam-Technologie lindert Schmerzempfindlichkeit sofort und beruhigt das ZahnfleischDie smarte Lösung für sensible Zähne: Die Oral-B Smart Sensitive elektrische Zahnbürste mit Sensitive Clean AufsteckbürstenDie Oral-B Smart Sensitive elektrische Zahnbürste wurde speziell für Menschen mit empfindlichen Zähnen entwickelt. Die visuelle Andruckkontrolle warnt, wenn zu viel Druck beim Zähneputzen angewandt wird, während das Sensitiv-Modus dem Nutzer extra Zahnfleischschutz bietet. Durch die App wird zusätzlich ein personalisiertes Coaching in Echtzeit geboten, welches das Putzverhalten optimiert - und dadurch Zähne und Zahnfleisch schont. Die Oral-B Smart Sensitive ist für 149,99 (2) EUR im Handel erhältlich.Eine elektrische Zahnbürste ist natürlich nichts ohne die passende Aufsteckbürste. Oral-B bietet eine breite Auswahl an Aufsteckbürsten an, die ideal auf die individuellen Bedürfnisse der Nutzer angepasst sind. Perfekt für die Oral-B Smart Sensitive hat Oral-B die Sensitive Clean Aufsteckbürsten entwickelt, die speziell für Menschen geeignet sind, die unter Hypersensibilität leiden. Die ultradünne Borsten-Technologie wirkt stark gegen Plaque und entfernt bis zu 100 % mehr Plaque als eine herkömmliche Handzahnbürste, während sie gleichzeitig besonders sanft zu Zähnen und Zahnfleisch ist. Die runde Blütenform bestehend aus feinen Borsten in Kombination mit der Oral-B Smart Sensitive Zahnbürste sorgt für ein besonders schonendes Zahnputzerlebnis. Die Oral-B Sensitive Clean Aufsteckbürsten gibt es als 3er Pack für 11,99 (2) EUR im Handel zu kaufen.Lindert Schmerzempfindlichkeit sofort: Oral-B Sensitivität und Zahnfleisch Balsam ZahncremeWas wäre eine elektrische Zahnbürste ohne die perfekte Zahncreme? Die Oral-B Sensitivität und Zahnfleisch Balsam Zahncreme komplettiert das Trio für sensible Zähne. Ihre einzigartige AktivBalsam- Technologie wirkt klinisch bewiesen sofort gegen Schmerzempfindlichkeit und bekämpft ihre Ursachen. Sie bietet optimalen Komfort und ein angenehmes Putzerlebnis dank sanftem Schaum und kühlendem Effekt, der das Zahnfleisch beruhigt. Zudem bietet die Oral-B Sensitivität und Zahnfleisch Balsam Zahncreme eine effektive Reinigung und wirkt antibakteriell. Die Zahncreme schützt vor bakteriellen Erkrankungen, hemmt die Entstehung von Plaque und reduziert Giftstoffe im Mund. Anders als die meisten Zahncremes ist die Oral-B Balsam Zahncreme als medizinisches Produkt registriert und wird somit auch in Apotheken verkauft. Die Oral-B Sensitivität & Zahnfleisch Balsam Zahncreme ist in den Varianten Sanfte Reinigung und Extra Frisch für 4,49 (2) EUR im Handel sowie in Apotheken erhältlich.Weiteres Presse- und Bildmaterial finden Sie unter folgendem Link: https://lion.box.com/s/mh7qkgpr0hs10oibaftbbmq2enzkg9chÜber Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, WICK®, und Whisper®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig.Mit den Ergebnissen des aktuellen Testlaufs 12/2019 bei Stiftung Warentest sind elektrische Zahnbürsten von Oral -B und Aufsteckbürsten zum insgesamt 13. Mal als Sieger hervorgegangen. Die Oral-B GENIUS 9000 mit Positionserkennungs- Technologie ist mit der "Special Mention" des renommierten German Design Awards 2017 in der Kategorie "Excellent Product Design Bath" ausgezeichnet worden. Außerdem erzielte die Oral-B GENIUS beim Best Brand Award 2017 eine Platzierung unter den Top Ten in der Kategorie "Beste Produktmarke". Zudem wurde Oral-B GENIUS 9000 Roségold 2018 sowohl mit dem renommierten GLAMMY-Award der Zeitschrift Glamour als auch mit dem Prix de Beauté der Zeitschrift Cosmopolitan ausgezeichnet.Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.________________________(1) Favaro Zeola L, Soares PV, Cunha-Cruz J. Prevalence of dentin hypersensitivity: Systematic review and meta-analysis. J Dent. 2019 Feb;81:1- 6. doi: 10.1016/j.jdent.2018.12.015. Epub 2019 Jan 11. PMID: 30639724.(2) Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss.