Hochtief-Tochter gewinnt in USA Auftrag über 125 Mio Dollar

FRANKFURT (Dow Jones)--Hochtief hat in den USA einen weiteren Großauftrag an Land gezogen. Die US-Tochter Flatiron soll für die texanische Großstadt Dallas für 125 Millionen Dollar einen Teil der Start- und Landebahnen am Flughafen sanieren. Die Fertigstellung ist bereits im Sommer 2022 geplant, wie die Tochtergesellschaft mitteilte. Erst vor wenigen Tagen hatte Flatiron mehrere Aufträge im Gesamtvolumen von 123 Millionen Dollar gemeldet.

February 03, 2021

