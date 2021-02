ESSEN / MÜNCHEN / BERLIN (ots) -- FUNKE stärkt seine Position im digitalen Gesundheitsmarkt mit strategischem Zukauf- Onmeda.de ergänzt das bestehende Portfolio rund um gesundheit.de und den lifeline-Portalen passgenau- Onmeda.de wird Teil des Digital Brands Networks, das alle überregionalen Digital-Angebote von FUNKE bündeltESSEN / MÜNCHEN / BERLIN (ots) - FUNKE stärkt seine Position im digitalen Gesundheitsmarkt und übernimmt das Portal Onmeda.de mit sofortiger Wirkung von der Kölner gofeminin.de GmbH. Das neue Angebot wird Teil des im Juli gestarteten FUNKE Digital Brands Networks, mit rund 40 Mio. Unique Usern einem der reichweitenstärksten digitalen, redaktionellen Netzwerke in Deutschland."Mit dem Kauf von Onmeda.de gehen wir einen weiteren wichtigen Schritt unserer Digitaloffensive und bauen die Position als einer der führenden Digital-Publisher weiter aus", sagt FUNKE-Geschäftsführer Andreas Schoo. "Es ist ein 'perfect match', wir können unseren Werbekunden jetzt ein noch reichweitenstärkeres Portfolio anbieten."FUNKE Digital-Geschäftsführer Jens Doka ergänzt: "Die fünf Themencluster des Digital Brands Networks zählen seit Start zu den wachstumsstärksten Bereichen der Mediengruppe. Das Thema Gesundheit erlebt gerade einen gewaltigen Innovationsschub und die Akquisition von Onmeda.de hat für uns neben der zusätzlichen Reichweite auch strategische Bedeutung."Onmeda.de ist eines der führenden Gesundheitsportale in Deutschland und erreicht mit seinen leicht verständlichen Informationen zum Thema Gesundheit und Medizin rund 1,2 Millionen Unique User im Monat. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Onmeda.de wechseln zu FUNKE und verstärken so die Expertise des Gesundheits-Teams bei FUNKE weiter.Matthias Sandner, Director Operations bei FUNKE Digital, betont: "Unser starkes Wachstum werden wir mit dem Zukauf jetzt noch weiter beschleunigen." Mit den Spezialportalen unserer lifeline-Gruppe (u. a. herzberatung.de) und dem Generalisten gesundheit.de hat FUNKE bereits jetzt eines der breitgefächertsten Portfolios im Bereich der digitalen Gesundheitsinformationen."Wir sind froh, dass wir mit FUNKE einen Käufer gefunden haben, der zu den führenden digitalen Publishern im deutschen Gesundheitsmarkt gehört. Onmeda,de passt sehr gut in das Portfolio und wird mit FUNKE gemeinsam wachsen", betont Olivier Abecassis, CEO Unify & aufeminin Group.Über das FUNKE Digital Brands NetworkFUNKE hatte das FUNKE Digital Brands Network im Juli 2020 gestartet. In der neuen Unit sind alle überregionalen Digital-Angebote gebündelt, die sich auf eine bestimmte Zielgruppe oder einen konkreten Themenbereich fokussieren. Die Websites, Apps und Social Media-Plattformen von FUNKE Digital Brands Network konzentrieren sich auf diese fünf Themengebiete: Entertainment (u. a. sämtlichen Angebote der Programmzeitschriften wie TVDigital.de, HOERZU.de oder WerStreamt.es), Gesundheit (u. a. gesundheit.de, lifeline.de), Frauen- und Lifestyle (u.a. BILDderFRAU.de, myself.de, wmn.de), Männer & Tech (u. a. futurezone.de, genialetricks.de, heftig.co) sowie Food (u. a. leckerschmecker.me, eat-club.de). Standorte der Unit sind Berlin, Hamburg und Ismaning.Über Onmeda.deOnmeda.de bietet umfangreiche und hochwertige Inhalte rund um die Themenfelder Medizin & Gesundheit und zählt zu den führenden Gesundheitsportalen in Deutschland. Die Redaktion von Onmeda.de setzt sich aus erfahrenen Medizinredakteuren zusammen, die neutral und unabhängig über aktuelle Gesundheitsthemen informieren. Die hohe Qualität von Onmeda.de spiegelt sich auch in der mehrfachen Zertifizierung des Portals wider (afgis-Qualitätslogo, HONcode). Onmeda.de gehört zur gofeminin.de GmbH, die mit gofeminin.de die deutschsprachige Website von aufeminin.com, Europas führender Online-Plattform für die weibliche Zielgruppe, anbietet. Die gofeminin GmbH gehört zur französischen aufeminin.com S.A..Pressekontakt:Dr. Jasmin Fischer / Leiterin UnternehmenskommunikationTelefon: 0201-804 8055E-Mail: jasmin.fischer@funkemedien.deOriginal-Content von: FUNKE MEDIENGRUPPE GmbH & Co, KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110359/4828901