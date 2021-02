Ein weiterer Starship-Testflug ist gescheitert. Nachdem zunächst alles gut aussah, stürzte die SpaceX-Rakete ab und explodierte am Boden. SpaceX hat einen weiteren Rückschlag bei einem Test der neuen Großrakete Starship erlitten. Wie schon beim letzten Test im Dezember 2020 kam es zu einer Explosion des Raketenprototyps. Dabei fing der Testflug zunächst vielversprechend an: Der Prototyp erreichte wie geplant die maximale Flughöhe von zehn Kilometern, dann sank die Rakete für die Ladung zurück in Richtung Erde. Als die Rakete ...

