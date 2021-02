Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv An den Börsen ist aktuell mal wieder einiges geboten. Der DAX ist in dieser Woche stark unterwegs. Darüber hinaus hat der Silberpreis mit einem deutlichen Anstieg für Furore gesorgt. Andreas Lipkow von Comdirect ist positiv gestimmt. Unabhängig davon, ob interessierte Kreise den Silberpreis nach oben treiben wollen, sieht der Markstratege auch fundamentale Gründe, die für höhere Kurse sprechen. Unterdessen hat Amazon bei der Präsentation der Quartalszahlen für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Konzernchef Jeff Bezos gibt den Posten als CEO im dritten Quartal auf. Für Lipkow ist vor allem die Wahl des Nachfolgers interessant. Außerdem zieht der Experte ein Fazit zu den Zahlen von Big Tech, den Ergebnissen der Siemens-Familie und der Alibaba-Bilanz. Darüber hinaus äußert sich Lipkow zu einer möglichen Mega-Fusion in der Ölbranche.