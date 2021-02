NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Symrise angesichts der jüngsten zwei Personalwechsel beim Duftstoff- und Aromenhersteller auf "Hold" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Den Rückzug von Achim Daub habe er weniger erwartet, die Debatte gehe deshalb nun vor allem um seine Nachfolge im Bereich Scent & Care, schrieb Analyst Ryan Tomkins in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2021 / 02:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2021 / 02:20 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SYM9999

SYMRISE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de