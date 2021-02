DJ Neuer Siemens-Chef setzt auf Digitalisierung

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Umbau des Siemens-Konzerns und die Aufteilung in drei börsennotierte Gesellschaften setzt der neue Chef Roland Busch künftig auf Digitalisierung. "Jetzt ist unser Ziel, aus Siemens ein nachhaltig wachsendes, fokussiertes Technologieunternehmen zu machen", sagte Busch auf der Hauptversammlung des Konzerns laut Redetext. Neben hohen Wachstumsraten, starker Profitabilität und starkem Cashflow seien dabei auch "wiederkehrende" Serviceumsätze und die Schaffung neuer Arbeitsplätze wichtig.

Der 56-jährige Physiker wird nach der Hauptversammlung die Geschicke des Siemens-Konzerns lenken. Er löst Joe Kaeser ab, der das Unternehmen mehr als sieben Jahre geführt und so stark verändert hat, wie lange niemand vor ihm.

Digitalisierung, so Busch, habe das Endkundengeschäft im vergangenen Jahrzehnt revolutioniert, stehe in den industriellen Märkten aber erst am Anfang. Die Pandemie habe diese Entwicklung noch einmal beschleunigt. Siemens könne mit seinen Technologien, mit Hardware und Software, dabei helfen, wie sonst kein anderes Unternehmen. Die genauen Strategien will Busch auf einem Kapitalmarkt-Tag im Juni darlegen.

