24. August 2020 - Toronto, Ontario, GlobeX Data Ltd. (OTCQB:SWISF) (CSE:SWIS) ("GlobeX" oder die "Gesellschaft"), der führende Anbieter von Cyber-Sicherheits- und Internet-Datenschutzlösungen für sicheres Datenmanagement und sichere Kommunikation gehostet in der Schweiz, gibt bekannt, dass ihre SekurSafe-Sicherheits- und Kommunikationslösung dem neuen RE/MAX Marketplace, einer Online-Plattform, die mehr als 100 geprüfte Technologie- und Unternehmensdienstleiter für RE/MAX Handelsvertreter und Makler anbietet, beigetreten ist. SekurSafe ist die Cloud-Suite von GlobeX für sichere Dokumentenverwaltung, sichere E-Mail, Passwort-Manager und Zusammenarbeit. Die Vereinbarung umfasst ein weltweites Gebiet und wird mit sofortiger Wirkung für alle Handelsvertreter und Makler von RE/MAX bundesweit in den USA und in Kanada anlaufen.

Alain Ghiai, CEO von GlobeX Data meinte: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit RE/MAX, eines der größten internationalen Immobilien-Franchise-Unternehmen der Welt. SekurSafe trägt dazu bei, die vertrauliche Information von Maklern wie auch Kunden zu schützen, da alle Immobiliengeschäfte finanzielle und andere wertvolle Daten umfassen. Mit dem Passwort-Manager können Makler komplexe Passwörter erstellen und speichern und die Sicherheit erhöhen, und unsere Datensicherung und Dateifreigabe, die in der Schweiz gehostet wird, bietet den höchsten Vertraulichkeitsgrad. Unsere SekurMail-Lösung, die ein Teil von SekurSafe ist, trägt dazu bei, dass alle E-Mails, die unser firmeneigenes SekurSend-Feature nutzen, sicher und privat bleiben, wie in unserem kurzen Video gezeigt wird. E-Mails können passwortgeschützt und mit Lesezeitgrenzen und einem Timer zur Selbstzerstörung versehen werden. Kunden können dem Handelsvertreter/Makler auf die gleiche Weise antworten, ohne SekurSafe kaufen zu müssen. Wir freuen uns darauf, die Nutzung von SekurSafe in der RE/MAX-Community weltweit auszubauen."

SekurSafe erscheint auf dem RE/MAX Marketplace in verschiedenen Rubriken: Backup & Sicherheit, Kommunikation & Zusammenarbeit und Dokumentenmanagement, und ist im Marketplace weiterhin als Lösung für Makler, Maklergesellschaften und Teams eingestuft. Auf dem RE/MAX Marketplace bietet SekurSafe vier getrennte Bündel: SOLO für 1 Nutzer für USD 9,00/Monat oder USD 99,00/Jahr, TEAM für 5 Nutzer für USD 49,00/Monat oder USD 539,00/Jahr, SME für 25 Nutzer für USD 249,00/Monat oder USD 2.749,00/Jahr und ENTERPRISE für 50 Nutzer für USD 449,00/Monat oder USD 4.939,00/Jahr.

BEC- und Phishing-Angriffe haben in den letzten Monaten exponentiell zugenommen, und die noch nie dagewesene Situation der COVID-19-Pandemie hat globale Unternehmen unter Druck gesetzt ihren Mitarbeitern sichere Remote-Business-Management-Tools zur Verfügung zu stellen. Dies hat ein erhöhtes Bewusstsein für sichere Cloud Business Services wie SekurSafe und dessen verschlüsselten E-Mail-Dienst SekurMail geschaffen. Laut einer von IBM gesponserten Studie namens Cost of Data Breach (Kosten der Datenverletzung) 2020 betragen die Durchschnittskosten für eine Datenverletzung USD 3,86 Millionen. Alle Immobiliengeschäfte beinhalten Kommunikation zwischen den Maklern und deren Kunden, gleichgültig ob über E-Mail oder durch die Freigabe vertraulicher Unterlagen oder Information. SekurSafe, mit seiner in der Schweiz gehosteten firmeneigenen Technologie, stellt sicher, dass die Freigabe und Übermittlung von Unterlagen und E-Mail-Kommunikation an und von Handelsbeauftragten/ Maklern und deren Kunden sicher und vertraulich bleibt und vor BEC-, E-Mail-Phishing- oder In-Transit-Angriffen geschützt sind.

"RE/MAX ist bestrebt die Tools, Technologien und Schulungen bereitzustellen die Makler benötigen, um in jedem Markt erfolgreich zu sein," meinte Jason Tang, Executive Director, Technology Partnerships. "Jeder Anbieter auf dem RE/MAX Marketplace wird sorgfältig nach Produktqualität und Engagement im Kundenservice ausgewählt. GlobeX war eine natürliche Ergänzung und wir freuen uns ihre SekurSafe-Lösung in unserem Netzwerk anbieten zu können."

Die Datenschutzlösungen von GlobeX werden alle in der Schweiz gehostet und schützen die Daten der Nutzer vor externen Datenangriffen. In der Schweiz ist das Recht auf Privatsphäre in Artikel 13 der Bundesverfassung garantiert. Das Bundesgesetz über den Datenschutz ("FADP") vom 19. Juni 1992 (in Kraft seit 1993) hat einen strengen Schutz der Privatsphäre geschaffen, indem es praktisch jede Verarbeitung personenbezogener Daten untersagt, die von den Betroffenen nicht ausdrücklich genehmigt wurde. Der Schutz unterliegt der Behörde des Bundesbeauftragten für Datenschutz und Information.

Nach schweizerischem Bundesgesetz ist es eine Straftat, Informationen zu veröffentlichen, die auf durchgesickerten "geheimen offiziellen Gesprächen" beruhen. Im Jahr 2010 entschied der Bundesgerichtshof der Schweiz, dass IP-Adressen personenbezogene Daten sind und dass sie nach schweizerischen Datenschutzgesetzen nicht zur Nachverfolgung der Internetnutzung ohne Wissen der beteiligten Personen verwendet werden dürfen.

Über GlobeX Data Ltd.

GlobeX Data Ltd. ist ein Anbieter von in der Schweiz gehosteten Lösungen für Cybersicherheit und Internet-Datenschutz für sicheres Datenmanagement und sichere Kommunikation. Das Unternehmen vertreibt eine Suite von sicherem Cloud-basiertem Speicher, Disaster Recovery, Dokumentenmanagement, verschlüsselten E-Mails und sicheren Kommunikationstools. GlobeX Data Ltd. verkauft seine Produkte über seine zugelassenen Großhändler und Distributoren sowie Telekommunikationsunternehmen weltweit. GlobeX Data Ltd. bedient Verbraucher, Unternehmen und Regierungen weltweit.

Für das Management von

GLOBEX DATA LTD.

Alain Ghiai

President und Chief Executive Officer

+1.416.644.8690

mailto:corporate@globexdatagroup.com

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an GlobeX Data unter corporate@globexdatagroup.com oder besuchen unsere Website unter https://globexdatagroup.com.

Weitere Informationen über Sekur erhalten Sie unter https://www.sekur.com.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle Aussagen, die sich nicht auf aktuelle oder historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie "annehmen", "erreichen", "könnten", "glauben", "planen", "beabsichtigen", "erzielen", "fortlaufend", "laufend", "schätzen", "voraussichtlich", "erwarten", "prognostizieren" und ähnlichen Wörtern, einschließlich deren Verneinungen; sie deuten auf zukünftige Ergebnisse oder darauf hin, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider; sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. GlobeX weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle von GlobeX liegen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Zukunft des Unternehmens; den Erfolg der Marketing- und Vertriebsanstrengungen des Unternehmens; die intern erstellten und die von Vertriebspartnern gelieferten Prognosen; die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Software-Updates durchzuführen; Umsatzsteigerungen infolge von Investitionen in die Softwareentwicklungstechnologie; das Interesse der Verbraucher an den Produkten; zukünftige Verkaufspläne und -strategien; die Abhängigkeit von großen Vertriebspartnern und die Erwartung von Verlängerungen laufender Verträge mit diesen Partnern; erwartete Ereignisse und Trends; die Wirtschaft und andere zukünftige Bedingungen; sowie andere Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derer, die im Prospekt von GlobeX vom 8. Mai 2019 beschrieben sind, der bei den Canadian Securities Administrators eingereicht wurde und auf www.sedar.com verfügbar ist. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse wesentlich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. GlobeX übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, http://www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55492Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55492&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA3795811015Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA3795811015