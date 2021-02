NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Ein Börsengang der Nutzfahrzeugsparte des Autokonzerns würde Sinn machen, schrieb Analyst Arndt Ellinghorst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Kombination mit den Premium-Autos mache keinen Sinn, da es sich um sehr unterschiedliche Geschäftsfelder handele. Selbst bei Berücksichtigung eines Abschlags zum Wettbewerber Volvo würde ein Börsengang der Sparte erhebliche Werte freisetzen./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2021 / 08:03 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007100000

