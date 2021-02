Der Rohstoffkonzern Freeport-McMoRan Inc. (ISIN: US35671D8570, NYSE: FCX) wird seine Dividendenzahlung wieder aufnehmen. Auf Jahressicht sollen 0,30 US-Dollar ausgeschüttet werden. Im April 2020 wurde die Zahlung einer Dividende ausgesetzt. Zuletzt wurden 0,20 US-Dollar auf Jahressicht bezahlt. Die nächste Quartalsdividende über 0,075 US-Dollar soll am 1. Mai ausgeschüttet werden, wie am Dienstag berichtet wurde. Beim derzeitigen Börsenkurs von 28,14 US-Dollar (Stand: ...

