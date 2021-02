Darum geht's im Video: Mehr als 2,1 Milliarden Euro setzten unsere Anleger im Januar mit Auslandsaktien um - und handelten diese somit deutlich öfter als Inlandsaktien. Auch bei den Börsen-Trends rund um Tech-Aktien, Wasserstoff & Co scheint der deutsche Markt auf den ersten Blick nicht sonderlich attraktiv zu sein. Ob sich dennoch ein zweiter Blick lohnt und was den deutschen Aktien noch zuzutrauen ist, berichtet Andreas Lipkow von der comdirect. 00:00 - Ausländische Aktien: Warum häufiger gehandelt? 01:42 - Wasserstoff, Tech & Co im Trend - und der DAX? 03:23 - Profitiert die Deutsche Telekom von 5G? 05:03 - Zieht die BASF-Aktie mit der Konjunktur wieder an? 06:21 - Deutsche Post: Allzeithoch dank Online-Boom & Impfung? 08:20 - RWE-Aktie als nachhaltiges Investment? 10:09 - Was schafft der DAX 2021 & langfristig? - Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/