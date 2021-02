++ Europäische Märkte steigen den dritten Tag in Folge ++ DE30 scheiterte am Widerstand von 13.980 Punkten ++ Siemens hebt Ausblick für Gesamtjahr an ++ Die weltweiten Aktienmärkte legen weiter zu, da die Konjunkturgespräche in den Vereinigten Staaten an Fahrt gewinnen. Die europäischen Indizes stiegen den dritten Tag in Folge, wobei der DE30-Future zu Beginn des europäischen Kassahandels ...

Den vollständigen Artikel lesen ...