Heute im http://www.boerse-social.com/gabb . Um 11:41 liegt der ATX TR mit +0.92 Prozent im Plus bei 5870 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Österreichische Post mit +2.69% auf 34.4 Euro, dahinter Verbund mit +2.28% auf 79.525 Euro und Erste Group mit +2.13% auf 26.81 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13921 (+0.62%, Ultimo 2020: 13719). - Beständigkeit beim Aktienturnier- PIR-News: Andritz, S Immo, Palfinger, FACC- Kurze: CA Immo- Ort des Tages: Sandoz GmbH Headquarter Österreich. - Robinhood, Wallstreetbets, Leerverkäufer: Die Glücksritter sind wieder da- Auto1-Aktie auch in Wien handelbar- Börsegeschichte 3. Februar- Österreich-Portfolios: AT&S aufgestockt- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.44% vs ....

Den vollständigen Artikel lesen ...