Leipzig (ots) - Nachdem die Hunde-App Dogorama in den vergangenen Monaten ein rasantes Wachstum verzeichnen konnte, wurde dieses Jahr neben dem Launch des neuen "Vermisste Hunde"-Features die Schallmauer von 100.000 Nutzern durchbrochen und mit der Telekom Deutschland ein neuer Partner gewonnen."100.000 Hundefreunde" - diese Zahl kann sich "Dogorama - Die Hunde-Community" nun auf ihre Fahnen schreiben. In den letzen Monaten erfreute sich die App, die seit 2019 kostenlos für Android und iOS erhältlich ist, besonders hoher Beliebtheit und konnte ihre Nutzerzahlen mehr als verdoppeln. Das Wachstum gipfelte nun in der Rekordmarke von 100.000 registrierten Nutzern, welche am 29. Januar erreicht wurde.Dem Rekord ging übrigens der Launch eines der wichtigsten neuen Features des sozialen Hundenetzwerks voraus: den Suchmeldungen von vermissten Hunden. Hierüber können Hundebesitzer, deren Vierbeiner unglücklicherweise entlaufen ist, eine Vermisstenanzeige aufgeben. Alle App-Mitglieder aus der Nähe erhalten dann eine Push-Benachrichtigung, wodurch die Chance, dass der Hund schnell wieder gefunden wird, um ein Vielfaches steigt.Auch im Februar geht es mit Highspeed weiter: Dogorama ist nun offizieller Partner des StreamOn-Programms der Telekom Deutschland. Telekom-Kunden, die sich für das StreamOn-Paket "Social&Chat" entscheiden, können Dogorama ab sofort vollständig ohne Anrechnung des Datenvolumens nutzen - das heißt, unbegrenzt Hundevideos und -fotos austauschen, sich mit Hundefreunden aus der Nachbarschaft vernetzen, Giftköderwarnungen erhalten und vieles mehr.