Der Duft- und Aromastoffhersteller Symrise legt im Zuge eines Vorstandsumbaus die in den letzten Jahren ohnehin enger aneinander gerückten Aktivitäten der Sparten Flavor & Nutrition zusammen.Da der für das Flavor-Geschäft zuständige Manager Heinrich Schaper Ende März in den Ruhestand gehen wird, wird Jean-Yves Parisot ab dem 1. April neben seiner Verantwortung für das Segment Nutrition auch den Bereich Flavor führen, wie der MDAX-Konzern am Mittwoch in Holzminden mitteilte.Damit ...

