Die zweitgrößte Kryptowährung hinter Bitcoin, Ethereum, hat ein neues Allzeithoch erreicht und ist jetzt über 1.500 US-Dollar wert. Die Gründe für die Ethereum-Kurs-Rallye sind vielfältig. Nachdem Ethereum am Dienstag erstmals in seiner Geschichte die auch psychologisch wichtige Marke von 1.500 Dollar erreicht hatte, ging es am Mittwoch weiter nach oben - und zwar zunächst bis auf 1.567 Dollar. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden steht ein Plus von immerhin knapp acht Prozent zu Buche. Seit dem Jahresbeginn hat sich der Ethereum-Kurs aber mehr als verdoppelt. Ethereum-Kurs steigt...

