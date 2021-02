Containerlösungen mit Zentral-Wechselrichter, Transformator und Schaltanlage von SMA kommen im 220 Megawatt-Photovoltaik-Kraftwerk Diego de Almagro Sur zum Einsatz. Es soll den extremen Bedingungen in der chilenischen Atacama Wüste trotzen. SMA liefert 46 Medium Voltage Power Station in das 220 Megawatt-Photovoltaik-Kraftwerk Diego de Almagro Sur in der chilenischen Atacama Wüste. Das Projekt des südamerikanischen Stromerzeugungsunternehmens Colbun SA erweitert dessen Portfolio im Bereich erneuerbare ...

