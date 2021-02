Das Anleihekapital der Ersten GECCI Anleihe (2025) und der Zweiten Gecci Anleihe (2027) fließt künftig nicht mehr nur in den Neubau von Wohnhäusern, sondern auch in die energieeffiziente Sanierung von Bestandsimmobilien.Rund ein Viertel des gesamten Endenergieverbrauchs in Deutschland fällt auf die privaten Haushalte - Heizung und Warmwasserversorgung sind dabei die größten Energiefresser. Um die Klimaziele 2030 und 2050 erreichen zu können, muss also auch an dieser Stellschraube gedreht werden: Der Plan ist, den Energieverbrauch der privaten Haushalte bis 2050 nahezu klimaneutral zu gestalten.

Den vollständigen Artikel lesen ...