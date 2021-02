Bayreuth (ots) - Auch in Zeiten von Corona stellt der medizinische Fachhandel die Gesundheitsversorgung der Bürgerinnen und Bürger sicher. Dazu zählen auch medizinische Kompressionsstrümpfe und orthopädische Einlagen. Dank der Digitalisierung erfolgt das Maßnehmen nahezu berührungslos - ein sicheres Gefühl sowohl für die Patienten als auch das Fachpersonal.Venenleiden, Lymphödem, Lipödem: Kompression hilftBei Venenleiden, Lymphödemen und Lipödemen sind medizinische Kompressionsstrümpfe die Basistherapie. Die optimale Passform macht den Kompressionsstrumpf (beispielsweise mediven plus, mediven comfort von medi) zum idealen täglichen Begleiter.medi vision - auf Abstand, mobil und komfortabelViele medizinische Fachhändler verwenden das innovative Tool medi vision zum digitalen Maßnehmen. Mit sicherem Abstand umrundet das Fachpersonal den Patienten mit einem Tablet, das mit einer 3D-Kamera sowie einer speziellen Software ausgestattet ist. Beim Scan der Beine entsteht ein exaktes 3D-Modell mit allen relevanten Maßen für die Kompressionsversorgung - diskret und besonders komfortabel. Bei den flachgestrickten Kompressionsstrümpfen für die Lymph- und Lipödemtherapie werden einige Maßpunkte nochmals manuell geprüft und anschließend im Beratungsgespräch die Ausstattungsdetails besprochen.Berührungslose Einlagenversorgung dank Einsatz digitaler TechnologienBei Fehlstellungen und Beschwerden kann eine Einlage den Fuß gezielt stützen, betten oder korrigieren. Davon profitiert der ganze Körper: Bewegungsabläufe und die Körperhaltung können optimiert und Beschwerden in Knie, Hüfte, Rücken bis hin zu Schulter oder Nacken gelindert werden.Die Belastungsflächen am Fuß erkennt der Arzt oder Orthopädietechniker / Orthopädieschuhtechniker anhand eines Fußabdrucks oder mit digitalen Tools beim Gehen (dynamisch) und im Stehen (statisch). Im medizinischen Fachhandel werden dann die orthopädischen Einlagen nach Indikation, Schuhwerk und dem Anwendungsbereich den individuellen Bedürfnissen angepasst.Dabei unterstützen digitale Systeme als Basis für eine passgenaue Einlagenversorgung. Je nach Indikation und Bedürfnissen werden statische oder dynamische Daten erzeugt, die für die weitere Einlagenversorgung notwendig sind. Dabei kann der Mindestabstand von 1,50 Metern ohne Einschränkungen eingehalten werden. Der Fuß wird genau vermessen als Grundlage für eine individuelle Einlage, beispielsweise eine nach Maß gefräste medi CAD Individual Einlage.Im medizinischen Fachhandel können sich die Besucher sicher fühlen: Mit Maßnahmen, wie angepassten Personenzahlen, Wegführung, Desinfektionsmittelspendern und regelmäßiger Desinfizierung werden Hygienekonzepte konsequent umgesetzt. Vorab kann beispielsweise telefonisch Kontakt aufgenommen werden, um Fragen und Terminabsprachen abzustimmen.Bei medizinischer Notwendigkeit können rund- und flachgestrickte medizinische Kompressionsstrümpfe sowie Einlagen vom Arzt verordnet werden. Im medizinischen Fachhandel werden sie angepasst. Ratgeber zur Venen-, Lymph- und Lipödemtherapie mit medizinischen Kompressionsstrümpfen sowie zur Therapie mit Einlagen sind beim medi Verbraucherservice, Telefon 0921 912-750, E-Mail verbraucherservice@medi.de erhältlich sowie unter www.medi.de/service/infomaterial zum Download.Surftipps: www.medi.de/haendlersuche, (https://www.medi.de/haendlersuche/) www.medi.biz/medi-vision, (https://www.medi.biz/medi-vision) www.medi.de/produkte/einlagen, www.medi.biz/yellow-and-bluemedi - ich fühl mich besser. Für das Unternehmen medi leisten weltweit rund 3.000 Mitarbeiter einen maßgeblichen Beitrag, dass Menschen sich besser fühlen. Das Ziel ist es, Anwendern und Patienten maximale Therapieerfolge im medizinischen Bereich (medi Medical) und darüber hinaus ein einzigartiges Körpergefühl im Sport- und Fashion-Segment (CEP und ITEM m6) zu ermöglichen. Die Leistungspalette von medi Medical umfasst medizinische Kompressionsstrümpfe, adaptive Kompressionsversorgungen, Bandagen, Orthesen, Thromboseprophylaxestrümpfe, Kompressionsbekleidung und orthopädische Einlagen. Zudem fließt die langjährige Erfahrung im Bereich der Kompressionstechnologie auch in die Entwicklung von Sport- und Fashion-Produkten mit ein. Der Grundstein für das international erfolgreiche Unternehmen wurde 1951 in Bayreuth gelegt. Heute gilt medi als einer der führenden Hersteller medizinischer Hilfsmittel und liefert mit einem Netzwerk aus Distributeuren sowie eigenen Niederlassungen in über 90 Länder der Welt. www.medi.de, www.item-m6.com, www.cepsports.comPressekontakt:medi GmbH & Co. KGMedicusstraße 195448 Bayreuthwww.medi.deLisa SchwarzPR Manager MedicalTelefon: +49 921 912-1737E-Mail: l.schwarz@medi.deOriginal-Content von: medi GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/23931/4829290