03.02.2021 / 15:00

Nass Valley Gateway kündigt den Start seiner neu gestalteten Website am 15. Februar 2021 an Analysedaten vom Januar zeigen, dass die CBD-Produktreihen von Nass Valley eine Steigerung von 0,57 % bei der Konversionsrate zum Gewinn neuer Kunden über seine E-Commerce-Sites im Vergleich zu den Ergebnissen vom Dezember aufwiesen. Vancouver, British Columbia, über NewMediaWire -- Nass Valley Gateway LTD. (NVG), (CSE: "NVG.CN") (OTC Pink: NSVGF) (Frankfurt: "3NVN"), ein Vertreiber von erstklassigen THC-freien, Broad- und Full-Spectrum-CBD-Konsumgütern, freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen seine neu gestaltete Website am 15. Februar 2021 an den Start bringt. Die optimierte Website wird die 22 neuen Produktpositionen von Nass Valley Gardens vorstellen und zugleich eine reibungslose, benutzerfreundlichere Erfahrung für den Besuch der Website bieten. Brandon Gil, Präsident von Gil Ventures, der Agentur für digitales Marketing von Nass Valley Gardens, erklärte: "Diese neu gestaltete Website stellt ein wesentliches Element der verstärkten Investitionen in die gesamte E-Commerce-Strategie von Nass Valley dar." Gil fügte außerdem hinzu: "Die Analyse für Januar zeigte eine Steigerung von 0,57 % bei der Konversionsrate, die eine Steigerung von 65 % bei den Umsätzen gegenüber den Ergebnissen vom Dezember zur Folge hatte." ÜBER NASS VALLEY GATEWAY LTD: Nass Valley Gateway LTD (NVG) ist ein an der Canadian Securities Exchange (CSE) notiertes Unternehmen, das sich auf den Anbau, die Gewinnung und den Verkauf von biologischen, nicht genetisch veränderten, auf REIN NATÜRLICHEN SAMEN basierenden CBD-Produkten für Menschen und Haustiere spezialisiert hat. CBD-Produkte von Nass Valley werden unter der Marke eines verbundenen Unternehmens, "Nass Valley Gardens", über den Einzel- und Großhandel, Direktmarketing und digitale Vertriebskanäle verkauft. Es gelten die Safe Harbor-Bestimmungen. Die CSE und ihre Regulierungsdienstleister haben die Inhalte dieser Pressemitteilung weder geprüft noch übernehmen sie Verantwortung für deren Angemessenheit oder Richtigkeit. Unternehmen: Nass Valley Gateway Ltd.

422 Richards Street, Suite 170

V6B 2Z4 Vancouver

Kanada E-Mail: info@nassvalleygateway.com

Unternehmenswebsite: www.nassvalleygateway.com

Produktwebsite: www.nassvalleyproducts.com Investor Relations Michael Semler.

+1 (609) 651-0032

Michael.s@nassvalleygateway.com Notiert: Im Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg,

Stuttgart; Toronto

