London (Ontario), 3. Februar 2020 - Sernova Corp. (TSX-V: SVA, OTCQB: SEOVF, FWB: PSH), ein führendes Unternehmen für Therapeutika der regenerativen Medizin im klinischen Stadium, freut sich bekannt zu geben, dass Dr. Sam Wiseman, BSc, MD, FRCSC, FACS, von der University of British Columbia und Forscher am Cell Pouch-Hypothyreose-Behandlungsprogramm von Sernova, im Rahmen einer mündlichen Präsentation bei der diesjährigen Jahrestagung der American Association of Endocrine Surgeons (die "AAES"), die von 25. bis 27. April 2021 stattfindet, präklinische Daten präsentieren wird.

Professor Dr. Sam Wiseman, Richard J. Finley Scholar und Director of Research im Department of Surgery von Providence Health Care, fungiert auch als Vorsitzender (Chair) der Endocrine Tumor Group für das Surgical Oncology Network in Vancouver (British Columbia).

Das Kurzreferat von Dr. Wiseman wurde unter mehr als 140 Kurzreferaten für eine mündliche Podiumspräsentation ausgewählt. Ein daraus resultierender Artikel wird nach einem Peer-Review-Verfahren zur Veröffentlichung in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift "Surgery" in Betracht gezogen.

Weitere Informationen über die American Association of Endocrine Surgeons und die 41. Jahrestagung erhalten Sie unter https://meeting.endocrinesurgery.org.

ÜBER DAS HYPOTHYREOSE-PROGRAMM VON SERNOVA

Der anfängliche Ansatz von Sernova bei der Behandlung der Hypothyreose (Schilddrüsenunterfunktion) ist die Transplantation von gesundem Schilddrüsengewebe von Patienten, die sich einer Thyreoidektomie (operative Entfernung der gesamten Schilddrüse) unterziehen, in die vorimplantierte vaskularisierte Cell Pouch, um die normale Funktion der Schilddrüse wiederherzustellen.

In Zusammenarbeit mit Dr. Wiseman wurden präklinische Arbeiten zum Konzeptnachweis durchgeführt, die von der British Columbia Transplant Foundation finanziell subventioniert wurden. Nach Abschluss der präklinischen Studien plant Sernova die Durchführung klinischer Bewertungen der Cell Pouch (Gewebetasche) mit transplantiertem Schilddrüsengewebe bei Patienten, die an Hypothyreose leiden, um die Schilddrüsenfunktion aufrechtzuerhalten und die Lebensqualität der Patienten zu verbessern.

Die Thyreoidektomie wird häufig zur Krebsdiagnose oder -behandlung sowie zur Behandlung gutartiger (nicht krebsartiger) Erkrankungen wie Struma und Hyperthyreose durchgeführt. Schätzungen zufolge werden in den USA jährlich etwa 150.000 Thyreoidektomien durchgeführt und bei den meisten Patienten, die sich einer Schilddrüsenoperation unterziehen, wird nach dem Eingriff eine gutartige Erkrankung diagnostiziert.

Patienten mit Morbus Basedow und Schilddrüsenknoten, die sich einer totalen Thyreoidektomie unterziehen, sowie zahlreiche Patienten, die sich einer partiellen Thyreoidektomie unterziehen, benötigen eine lebenslange Schilddrüsenhormonmedikation. Eine postoperative Schilddrüsenhormon-ersatztherapie kann bei sorgfältiger Überwachung wirksam sein. Allerdings leiden die Patienten häufig unter Nebenwirkungen wie Gewichtszunahme, Depressionen, Kopfschmerzen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, was sich negativ auf die Lebensqualität auswirkt und Kosten für das Gesundheitssystem verursacht.

Über Sernova

Sernova entwickelt therapeutische Technologien für die regenerative Medizin, bei denen ein medizinisches Gerät und immungeschützte therapeutische Zellen (d. h. menschliche Spenderzellen, korrigierte menschliche Zellen und von Stammzellen gewonnene Zellen) verwendet werden, um die Behandlung und Lebensqualität von Menschen mit chronischen Stoffwechselkrankheiten wie insulinabhängiger Diabetes, Schilddrüsenunterfunktion, Hämophilie und anderen Krankheiten zu verbessern, die durch den Ersatz von Proteinen oder Hormonen behandelt werden, die im Körper fehlen oder unzureichend vorhanden sind. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.sernova.com.

Investorenkontakt:

Dominic Gray

Sernova Corp

Tel: (519) 858-5126

mailto:dominic.gray@sernova.com

http://www.sernova.com/

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55504Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55504&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA81732W1041Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA81732W1041