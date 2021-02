Mainz (ots) - Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über den Absturz einer Straße bei Trier am Donnerstag, 4. Februar 2021, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Zuerst verschwindet auf der Kreisstraße 29 bei Kordel ein Golf in einem kleinen Krater. Kurz danach stürzt ein Sattelschlepper hinein und bringt die komplette Straße auf 20 Meter Länge zum Absacken. Der ganze Hang rutscht ab. Schlamm und Geröll schießen ins Tal hinunter und hinterlassen eine Schneise der Verwüstung in dem Waldstück. Als der 18-jährige Golf-Fahrer verletzt im Krankenhaus aufwacht, will er nur eins wissen: "Was ist mit meinem Golf?" Der ist Schrott, sagt man ihm. Was aber die Ursachen für den Absturz der Straße sind, ist noch unklar. Geolog*innen beobachten eine Zunahme von Erdrutschungen in den vergangenen Jahren. Die "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"-Reporter*innen fragen: Was steckt dahinter?Moderation: Britta KraneWeitere Themen der Sendung:- "Heile, heile Gänsje" - Mainzer Fastnachtsretter trotzen der Corona-Krise- Wenn die Corona-Impfung zu spät kommt - Werden junge chronisch-kranke Pflegebedürftige vergessen?- "Corona holt man sich im Seniorenheim" - Das Versagen der Politik- Zur Sache will's wissen: Die Serie zur Landtagswahl- "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"-PIN - Wo bleibt der Impf-Nachschub?"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.Pressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929-32755, sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4829442