Unterföhring (ots) -- HBO-Serien "The Undoing", "Lovecraft Country", "I Know This Much Is True" erhielten Nominierungen- Hauptdarsteller der Showtime-Serien "Your Honor", "The Comey Rule", "The Good Lord Bird" ebenfalls nominiertUnterföhring (ots) - Die Hollywood Foreign Press Association (HFPA) gab soeben die wichtigsten Nominierungen der 78. Golden Globe® Awards verkündet. Für "The Undoing" erhielten Nicole Kidman, Hugh Grant und Donald Sutherland Nominierungen als beste Darsteller. Weitere beste Darsteller-Nominierungen gingen an Bryan Cranston für "Your Honor", Ethan Hawke für "The Good Lord Bird", Jeff Daniels für "Your Honor", Mathew Rhys für "Perry Mason" und Cate Blanchett für "Mrs. America". .Alle Serien sind derzeit bei Sky zu sehen. Die Verleihung der Golden Globe® Awards findet am 28. Februar 2021 in Hollywood statt.Auswahl der nominierten Serien auf Sky im Überblick:"The Undoing", derzeit auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf4 Nominierungen:- Beste Miniserie- Beste Hauptdarstellerin: Nicole Kidman- Bester Hauptdarsteller: Hugh Grant- Bester Nebendarsteller: Donald Sutherland"Lovecraft Country", derzeit auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf1 Nominierung:- Beste Dramaserie"Perry Mason", demnächst wieder auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf1 Nominierung:- Bester Hauptdarsteller: Matthews Rhys"I Know This Much Is True", demnächst wieder auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf1 Nominierung:- Bester Hauptdarsteller: Mark Ruffalo"The Good Lord Bird", derzeit auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf1 Nominierung:- Bester Hauptdarsteller: Ethan Hawke"Your Honor", derzeit auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf1 Nominierungen:- Bester Hauptdarsteller: Bryan Cranston"Zoey's Extraordinary Playlist", derzeit auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf1 Nominierung:- Beste Hauptdarstellerin: Jane Levy"The Comey Rule", derzeit auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf2 Nominierungen:- Bester Hauptdarsteller: Jeff Daniels- Bester Nebendarsteller: Brendan Gleeson"Black Monday", derzeit auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf1 Nominierung:- Bester Hauptdarsteller: Don Cheadle"Mrs. America", derzeit auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf1 Nominierung:- Beste Hauptdarstellerin: Cate BlanchettÜber Sky Ticket:Mit dem Streamingdienst Sky Ticket erleben Kunden das exklusive Programm von Sky flexibel und ohne lange Vertragsbindung. Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.