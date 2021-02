Die Elektro-Offensive läuft weiter an: In Europa und China rollt der neue VW ID.4 bald vom Band auf die Straße. Einige Werke haben bereits mit der Serienproduktion begonnen. Kunden in den USA müssen sich jedoch etwas gedulden. Nach dem Vorverkauf der Sonderedition ID.4 1ST startet bis Mitte Februar nun auch der Vorverkauf weiterer Modelle des ID.4 in rund 30 Ländern Europas inklusive Deutschland sowie den USA. Bereits im März sollen laut Volkswagen die Auslieferungen des neuen Elektroautos in Europa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...