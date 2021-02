Die Seac Unternehmensgruppe hat das Projekt mit 9,125 Megawatt Leistung in Brandenburg im vergangenen Jahr erworben und fertiggestellt. Nun schloss das Unternehmen einen Stromabnahmevertrag mit Shell Energy Europe.Es ist der erste Stromabnahmevertrag (PPA), den Shell in Deutschland für ein Photovoltaik-Kraftwerk geschlossen hat. Er sei dem der Seac Unternehmensgruppe für deren Solarpark mit 9,125 Megawatt Leistung im brandenburgischen Fürstenwalde vereinbart worden, teilten die Unternehmen am Donnerstag mit. Das Photovoltaik-Kraftwerk soll jährlich etwa neun Gigawattstunden Solarstrom produzieren, ...

