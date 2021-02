Der EUR/USD notiert knapp oberhalb der 1,20, dem neuen 2021 Tief - Ein Bruch der 1,20 dürfte das Fibo-Level bei 1,1970 freilegen - Der EUR/USD stürzt weiter ab und er fällt am Mittwoch in die Nähe der 1,20. Ein weiterer Rückgang des EUR/USD ist in naher Zukunft durchaus denkbar. Wenn das Paar die 1,20 überwindet, dann kommt die nächste Zwischenunterstützung ...

