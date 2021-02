Daimler will den Konzern in zwei unabhängige Unternehmen aufteilen, die sich auf die Kernbereiche Automobil- und Lkw-Geschäft konzentrieren. Daimler will das Lkw-Geschäft an die Börse bringen.Währenddessen soll das Geschäft mit Premiumautos in Mercedes-Benz umfirmiert werden. Wie der DAX-Konzern Daimler mitteilte, soll ein Spin-off des Truck & Bus-Geschäfts geprüft und mit den Vorbereitungen für eine eigenständige Börsennotierung begonnen werden. Als Folge des Spin-off würde ein wesentlicher ...

