Der erste Börsengang des Jahres in Deutschland lässt Anlegerherzen höherschlagen. Die Aktien des Gebrauchtwagenhändlers Auto1 waren bei der Zeichnung stark gefragt.Mit einem Ausgabepreis von 38 Euro - und damit am oberen Limit der Preisspanne - wird Auto1 insgesamt 1,8 Milliarden Euro erlösen. 2012 gegründet, ist Auto1 mittlerweile in 30 Märkten in Europa aktiv. Die Berliner sind mit einem einfachen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...