Mit dem Update auf Version 25 für die Oculus Quest können Nutzer per Facebook Messenger und Headset chatten. Private Party-Einladungen sollen zudem die Nutzung von Multiplayer-Games intuitiver machen. Die Integration des Facebook Messengers in die Software für die Oculus Quest und Quest 2 erlaubt es VR-Brillenträgern, mit Freunden an beliebigen Endgeräten zu chatten, sofern diese Endgeräte den Messenger ausführen können. Voraussetzung für die Quest-Nutzer ist, dass sie mit einem Facebook-Account eingeloggt sind. Facebook scheint den Messenger als Incentive zu betrachten, mit dem Nutzer zu ...

